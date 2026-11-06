Plan Venezuela Renace avanza en la recuperación de Residencias Los Mangos en Maracay



El Plan Venezuela Renace avanza en la recuperación de las Residencias Los Mangos en Maracay, estado Aragua que fueron afectadas tras el doblete sísmico.



Así lo dio a conocer el alcalde del municipio Girardot, Rafael Morales en sus redes sociales. “En las Residencias Los Mangos continuamos trabajando en la recuperación de estas edificaciones iconos de nuestra Maracay que fueron fuertemente afectadas por el pasado doblete sísmico y hoy gracias a los esfuerzos de nuestra Presidenta Delcy Rodríguez a través del Plan Venezuela Renace”, aseveró.



Las labores se realizan con el propósito de restaurar los espacios dañados y garantizar la seguridad de las estructuras en el casco central de la ciudad.



El Plan Venezuela Renace, en articulación con la alcaldía de Giradot y la gobernación de Aragua, ha avanzado en la dotación de insumos a los condominios de San Jacinto, la Soledad, Andrés Bello y residencias El Centro, para realizar la recuperación de las edificaciones afectadas, así como mejorar las condiciones de seguridad y habitabilidad de los hogares.



Asimismo, se desplegó en días pasados en Residencias Cantaclaro y Varlab del casco central de Maracay, con la entrega de materiales tipo cemento y bloques para continuar trabajando en la reconstrucción de estas edificaciones que se vieron afectadas por el doble terremoto del 24 de junio.

Al respecto, los vecinos expresaron su agradecimiento a las autoridades por el respaldo y atención tras el doblete sísmico.