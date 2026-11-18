El Movimiento Animalista del estado Aragua, acompañado por el diputado a la Asamblea Nacional Manuel Hernández, consignó ante el Consejo Legislativo de la entidad (Cleba) una propuesta formal para erradicar de manera progresiva el uso de fuegos artificiales sonoros en los 18 municipios de la región.

La iniciativa busca resguardar la integridad de la fauna doméstica y silvestre, así como proteger la salud de los sectores más vulnerables ante el impacto acústico, entre ellos personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA), adultos mayores, recién nacidos y pacientes con diversas patologías clínicas.

De igual forma, el documento entregado al parlamento regional advierte sobre el alto índice de contaminación ambiental que generan estos artefactos y el riesgo latente de incendios forestales y accidentes comunitarios derivados de su manipulación.

La medida cuenta con el respaldo institucional del Ejecutivo Nacional y Regional, enmarcándose en las políticas públicas de protección animal, seguridad ciudadana y bienestar colectivo en el territorio aragüeño.