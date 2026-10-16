Reabren paso entre Aragua y Guárico con el nuevo puente El Pao

Con la puesta en funcionamiento de una nueva estructura modular sobre el río Pao, las autoridades restituyeron este 16 de octubre la circulación vehicular a través de la carretera Troncal 11, devolviendo la conectividad directa e interregional entre las poblaciones del sur de Aragua y el estado Guárico.

La apertura de esta importante vía terrestre se concreta tras más de 40 días de intensas labores consecutivas ejecutadas por personal especializado de ingeniería. El abordaje técnico en el municipio San Sebastián de los Reyes comprendió adecuaciones integrales de terreno, edificación de cuatro muros de contención, construcción de rampas de acceso, tendido de alumbrado público, señalización vial y el vertido de más de 500 toneladas de asfalto.

El presidente de la empresa estatal Vías de Aragua, Gerardo Rozo, precisó que la obra corresponde a un viaducto modular con capacidad máxima para soportar hasta 70 toneladas de peso, límite verificado mediante ensayos de carga. Adicionalmente, para resguardar la durabilidad del viaducto y garantizar la fluidez del tránsito regular, se habilitó un paso alterno exclusivo para aquellas unidades de transporte de carga pesada que excedan el tonelaje fijado.

Esta intervención respondió al colapso de la infraestructura anterior registrado el pasado mes de agosto. La solución vial fue ejecutada bajo la articulación de la Gobernación del estado Aragua, en coordinación con la Vicepresidencia de Obras Públicas y Servicios y el Ministerio del Poder Popular para el Transporte.

Tras la rehabilitación plena de la ruta, los entes gubernamentales ratificaron que los equipos técnicos continuarán desplegados en el sector Casaclub para monitorear permanentemente el tramo vial puesto en servicio.