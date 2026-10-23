Labores de conservación ambiental de mantendrán en la zona costera. Fotos: Inparques Aragua
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Aragua

Reforestan la costa de Cuyagua con 284 mangles rojos

Inparques y la comunidad local sembraron estos ejemplares botánicos en Punta Yajure y el humedal de la zona para combatir la erosión costera y proteger la biodiversidad del Parque Nacional Henri Pittier

Maria Elena Castillo
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Un total de 284 propágulos de mangle rojo (Rhizophora mangle) fueron sembrados en la localidad de Cuyagua, estado Aragua, como parte de un plan de restauración ambiental destinado a resguardar las zonas costeras del Parque Nacional Henri Pittier.

La jornada, impulsada por la Dirección Regional de Inparques, abarcó dos puntos estratégicos de la zona: el subsector Punta Yajure, donde se establecieron 160 plantas, y el humedal de Cuyagua, en el cual se colocaron los 124 ejemplares restantes.

La actividad contó con la coordinación del programa de restauración institucional y el esfuerzo conjunto del Cuerpo Civil de Guardaparques, técnicos de la entidad, voluntarios locales y estudiantes de la U.E.N. CEICO Cuyagua.

Esta siembra resulta determinante para la preservación ambiental de la región, ya que esta especie vegetal actúa como una barrera natural frente a la erosión costera y proporciona refugio a la fauna silvestre.

Desde Inparques confirmaron que estas labores de reforestación y educación ambiental se mantendrán de forma continua en la zona.

  • Cuadrillas y voluntarios avanzan en la siembra de vegetación marina en Aragua
  • Integrantes de Inparques, guardaparques y estudiantes sumaron esfuerzos en Cuyagua.

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