Reforestan la costa de Cuyagua con 284 mangles rojos

Un total de 284 propágulos de mangle rojo (Rhizophora mangle) fueron sembrados en la localidad de Cuyagua, estado Aragua, como parte de un plan de restauración ambiental destinado a resguardar las zonas costeras del Parque Nacional Henri Pittier.

La jornada, impulsada por la Dirección Regional de Inparques, abarcó dos puntos estratégicos de la zona: el subsector Punta Yajure, donde se establecieron 160 plantas, y el humedal de Cuyagua, en el cual se colocaron los 124 ejemplares restantes.

La actividad contó con la coordinación del programa de restauración institucional y el esfuerzo conjunto del Cuerpo Civil de Guardaparques, técnicos de la entidad, voluntarios locales y estudiantes de la U.E.N. CEICO Cuyagua.

Esta siembra resulta determinante para la preservación ambiental de la región, ya que esta especie vegetal actúa como una barrera natural frente a la erosión costera y proporciona refugio a la fauna silvestre.

Desde Inparques confirmaron que estas labores de reforestación y educación ambiental se mantendrán de forma continua en la zona.