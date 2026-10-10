Reinauguran el Centro de Educación Inicial Gladys Martínez en Santa Cruz

Con instalaciones totalmente renovadas reabrió sus puertas el Centro de Educación Inicial Estadal «Gladys Martínez», ubicado en la primera etapa de Residencias Santa Cruz (Comuna Sueños del Líder), en un acto que contó con la presencia de la gobernadora Joana Sánchez, la autoridad única de Educación del estado, Leira Suárez, y el alcalde del municipio José Ángel Lamas, Tony García.

La rehabilitación de esta institución beneficia directamente a los niños y niñas de las dos etapas de Residencias Santa Cruz, así como de los sectores Los Mangos y Corocito, adaptando las instalaciones para brindar una atención integral a la comunidad estudiantil.

Como parte del plan de fortalecimiento a la infraestructura educativa, en el plantel se impermeabilizaron más de 150 metros cuadrados, se recuperaron 170 metros de cerca perimetral y se renovaron por completo el sistema eléctrico y las áreas sanitarias.

Asimismo, se dotó con mobiliario nuevo a las tres aulas, las oficinas administrativas y la cocina.

Atención a otros planteles del municipio

Durante la jornada, el alcalde Tony García informó que los trabajos de recuperación se extienden a otras escuelas de la localidad.

En la Escuela Andrés Eloy Blanco se completó la impermeabilización de 1.700 metros cuadrados en sus tres edificios, la entrega de 150 mesas-sillas, pintura y arreglos en baños y cocina.

Paralelamente, en la Escuela El Guaril se rehabilitan salones y áreas comunes; en el CEI La Haciendita se sustituyó por completo el techo de mampostería junto a mejoras eléctricas; y en la Escuela Bolivariana Santa Cruz se prevé la pronta entrega de más de 350 mesas-sillas adquiridas con recursos aprobados por el Ejecutivo regional.