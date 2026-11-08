Más de 1.500 cultores de 18 estados llenaron de colorido y baile la fiesta folclórica al sur de Aragua. Foto Gobernación de Aragua
InicioAraguaSan Casimiro vibró al ritmo del XIX Festival de Burras y Burriquitas
Aragua

San Casimiro vibró al ritmo del XIX Festival de Burras y Burriquitas

Más de 1.500 bailadores de 18 estados recorrieron las calles del municipio aragüeño en una jornada que rindió homenaje al maestro Elpidio Boullón

Maria Elena Castillo
Añade Últimas Noticias a tu Google

El sur del estado Aragua se transformó en el epicentro folclórico del país durante la decimonovena edición del Festival Nacional de Burras y Burriquitas. El evento, desarrollado en el municipio San Casimiro, convocó a más de 1.500 bailarines procedentes de 18 entidades venezolanas, quienes tomaron las arterias viales de la localidad en un despliegue de baile, tambores y colorido.

Esta festividad popular busca enaltecer la identidad cultural y consolidar el sentido de pertenencia en la región. A través de la música y la vestimenta tradicional, las delegaciones participantes recorrieron las comunidades para proyectar las expresiones folclóricas del país mediante la educación y el relevo generacional.

La jornada rindió homenaje a la herencia del maestro Elpidio Boullón, una iniciativa que mantiene viva la Fundación Cultural Educativa “Bernabé Boullón”. Este trabajo continuo garantiza la preservación de las manifestaciones autóctonas y fortalece la memoria histórica de las artes populares en el territorio aragüeño.

Durante la cita cultural, el Consejo Legislativo Bolivariano del Estado Aragua (Cleba) otorgó por primera vez la Orden Elpidio Boullón en sus dos clases. Esta distinción, aprobada tras una consulta pública realizada en los 18 municipios de la entidad, reconoció el esfuerzo y la trayectoria de los cultores que sostienen vivas estas costumbres.

El despliegue festivo contó con la presencia de autoridades regionales y municipales. Por su parte, la vocería de la Fundación Bernabé Boullón, representada por Julieta Boullón, resaltó la logística implementada para articular el evento junto al Plan de la Aragüeñidad, consolidando al municipio como un referente clave en la salvaguarda de las tradiciones venezolanas.

  • Cultores locales y nacionales fueron reconocidos con la entrega histórica de la Orden Elpidio Boullón. Fotos Gobernación de Aragua
  • Calles de San Casimiro se llenaron de color con el Festival de Burras y Burriquitas.

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

Artículo anterior
Venezuela y Emiratos Árabes Unidos fortalecen agenda bilateral
Artículo siguiente
Tres chocolateros venezolanos entre los mejores del mundo