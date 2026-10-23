Sanean dique Corozal en Maracay ante llegada de las lluvias

Con maquinaria pesada tipo Jumbo y labores de limpieza profunda, el Instituto de Mantenimiento para el Manejo Integral de la Basura (Iamib) extrae volúmenes significativos de sedimentos, vegetación y desechos acumulados en el dique Corozal, ubicado en la parroquia Las Delicias al norte de Maracay.

La intervención técnica se centra en despejar el cauce y eliminar cualquier obstáculo que dificulte el paso regular del agua. De esta manera, se logra recuperar la capacidad original de drenaje de la estructura antes de que se intensifiquen las precipitaciones en la zona.

La remoción de estos taponamientos reduce de forma directa la amenaza de desbordamientos e inundaciones para las familias que habitan en los sectores vulnerables adyacentes.

Estas acciones forman parte del plan preventivo de saneamiento ambiental que la gestión municipal despliega de manera continua en los distintos afluentes y puntos críticos de la ciudad. Las autoridades confirmaron que mantendrán los despliegues activos para resguardar la seguridad e integridad de la población maracayera durante toda la temporada invernal.