Cuadrillas avanzan en los trabajos de rehabilitación de las residencias de Base Aragua/ Foto captura de pantalla
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Aragua

Supervisan trabajos de rehabilitación en urbanización del estado Aragua

Las labores contemplan la atención de 7 edificios, así como la recuperación de áreas comunes y recreativas

Ariadna Eljuri
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El Plan Venezuela Renace ejecuta trabajos de rehabilitación en la urbanización Base Aragua, en Maracay, para atender los daños ocasionados por el doblete sismo, indicó la presidenta de la Gran Misión Venezuela Renace, Jacqueline Faría.

En sus redes sociales, Faría detalló que estos trabajos se están llevando a cabo en coordinación con la Alcaldía del municipio Girardot.

Las labores, detalla Faría, contemplan la recuperación de siete edificios, así como la rehabilitación de áreas comunes y recreativas para el disfrute de los habitantes de la comunidad.

Asimismo, se adelanta la adecuación de un nuevo módulo asistencial destinado a fortalecer la atención de salud en la urbanización.

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