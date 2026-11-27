Turmero conmemoró este viernes 406 años de su elevación a parroquia eclesiástica con una jornada de júbilo no laborable en el municipio Santiago Mariño, que integró actos religiosos, entrega de obras, exhibiciones deportivas y eventos musicales.

La agenda inició a tempranas horas de la mañana con la colocación de una ofrenda floral ante el monumento a Santiago Mariño y una misa de acción de gracias celebrada en las instalaciones de la Unidad Educativa Liceo La Candelaria, ubicada en el casco central de la ciudad.

Durante la eucaristía, monseñor Enrique Parravano expresó su orgullo por encabezar la celebración y recordó que nació y creció en las cercanías del templo.

Asimismo, el alcalde Carlos Guzmán anunció que el próximo 16 de diciembre entregará al pueblo turmereño la iglesia Nuestra Señora de la Candelaria, rehabilitada tras los daños ocasionados por los sismos, y destacó que esta reinauguración marcará el inicio de las tradicionales misas de aguinaldo.

Como parte de los festejos, se llevó a cabo la Expo Deporte 2026, que reunió a atletas locales, mientras las autoridades municipales entregaron canchas deportivas, centros de salud y paradas inteligentes recuperadas.

Estas obras muestran la evolución de la ciudad fundada en 1620 por el capitán Francisco de la Hoz y Losada bajo el nombre de Nuestra Señora de la Candelaria de Turmero.

Hoy, la capital mariñense combina su encanto colonial con el impulso de su sector industrial, consolidándose como una urbe moderna, organizada y un referente comercial y cultural en el estado Aragua.

El cierre se realizó en la plaza Santiago Mariño con la apertura del Bazar Navideño, un concierto de Francisco Pacheco y su Pueblo y el tradicional canto de cumpleaños.

La programación continuará este fin de semana con caminatas de calle y culminará el lunes 30 de noviembre con la sesión solemne.