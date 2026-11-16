Casi medio siglo después de que Román Chalbaud inmortalizara aquel burdel a las afueras de Caracas, filmado en un prostíbulo real en La Guaira, «El pez que fuma» vuelve a sonar en el radar del mejor cine latinoamericano, esta vez de la mano de Luis Fernández, quien en su trabajo como director y guionista asumió el riesgo de dialogar con el mejor clásico nacional de todos los tiempos, un film de culto que también se llevó a las tablas con la participación del propio Fernández y de Mimí Lazo.



La idea contó con la aprobación y el estímulo del propio Chalbaud antes de abandonar este plano existencial, convirtiendo esta única versión en una brillante metaficción (cine dentro del cine) donde el rodaje actual y la historia de 1977 se encuentran en un mismo espejo, a través de nuestra inmensa Mimí —cerrando el círculo desde su debut en la cinta original— junto a Jorge Reyes, Claudia Rojas, José Torres, Rafael Romero y el español Fran Berenguer.



El triunfo como mejor largometraje latinoamericano en la 41.ª edición del Festival de Mar del Plata confirma la vigencia del cine venezolano en la cinematografía continental. Aunque producciones de alto perfil autoral como «Narciso», de Marcelo Martinessi, estaban como favoritas en una competencia de catorce títulos —donde también debutaron óperas primas como «Delivery girl» y «El bovino de los cuernos curvos»—, el jurado integrado por Luis Kramer, Lucía van Gelderen y Pablo Torre premió la audacia venezolana con el Astor Piazzolla y apoyos clave para su postproducción en 4K y distribución.



Ahora, respaldada por la Academia Venezolana de Cine, «El pez que fuma» apunta a los Premios Goya 2027, buscando nuestra duodécima nominación histórica tras la huella de «Azul y no tan rosa».



El cine nacional demuestra que, incluso frente a la adversidad, se identifica con su memoria para cautivar nuevos públicos.

@cesarvazquz