Barinas aprueba ley para atender a 24.000 personas con discapacidad

Con el objetivo de garantizar la protección, participación e integración de las personas con discapacidad, en el estado Barinas se promulgó la Ley de Atención Integral, un instrumento legal diseñado para beneficiar a más de 24.000 ciudadanos de la entidad.

Esta norma centra sus bases en el humanismo, la empatía y los derechos establecidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

Su redacción fue resultado de un proceso participativo que incluyó 15 consultas populares realizadas en los diversos municipios del estado llanero.

El acto de firma y promulgación se llevó a cabo este miércoles durante una sesión especial en el auditorio de Pdvsa, en la ciudad de Barinas. La actividad estuvo encabezada por el gobernador Adán Chávez, autoridades del Consejo Legislativo del Estado Barinas (CLEB) y representantes de distintas instituciones locales.

Durante su intervención, el mandatario regional resaltó el valor del debate comunitario para la consolidación del texto legal.

«Se tomó en cuenta las propuestas surgidas desde los consejos comunales. Hemos adaptado los lineamientos nacionales a la realidad del estado Barinas para brindar un apoyo efectivo a todas las personas con alguna discapacidad», afirmó.

Por su parte, el legislador Fabricio Figueredo destacó que la nueva normativa establece la creación del Consejo Estadal para las Personas con Discapacidad y de las Brigadas Comunales.

Asimismo, explicó que la ley impulsará la entrega de ayudas técnicas, la asignación de proyectos socioproductivos, el acceso a atención médica y psicológica, y la habilitación de casas de abrigo.

«Es una ley humanista y llena de empatía hacia quienes vivimos con alguna discapacidad. En Barinas hay más de 24 mil personas registradas en el sistema del Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad (Conapdis) y nuestro objetivo es lograr la inclusión de cada una de ellas», señaló Figueredo.

La jornada concluyó con presentaciones culturales de canto y baile, en las que jóvenes y adultos mostraron su talento artístico y celebraron el alcance de este logro social