Barinas festeja a su patrona con corredor cultural y joropódromo

Como parte de la celebración del 59° aniversario de las tradicionales ferias patronales en honor a Nuestra Señora del Pilar, la ciudad de Barinas se consolidó como el epicentro cultural y folclórico de Venezuela tras la inauguración del Corredor Cultural, Artesanal y de Artistas Plásticos «Virgen del Pilar» 2026 y la realización del IV Joropódromo Internacional Fundaca.

La plaza Bolívar de la capital barinesa y sus alrededores sirvieron de escenario para ambas jornadas, impulsadas por el Gobierno regional a través del comité de ferias para enaltecer la identidad de los llanos venezolanos.



El Corredor Cultural reunió el talento de artesanos, orfebres, pintores y emprendedores gastronómicos. Los asistentes han podido disfrutar y adquirir piezas en cuero, tejido, fibra vegetal, cerámica, taparo y muñequería, además de degustar la dulcería criolla con presencia destacada de Corbatur, el movimiento chocolatero y productores de cacao regional.

​El joropódromo tomó la avenida 23 de Enero

​Por otra parte, el ritmo y el colorido del tradicional baile llanero inundaron las calles con la cuarta edición del Joropódromo Internacional Fundaca Barinas 2026.

El recorrido, que arrancó frente a la iglesia El Carmen y culminó ante el Palacio del Marqués, contó con una concurrida participación de niños, jóvenes y agrupaciones profesionales provenientes de distintos centros educativos y estados invitados.

​El evento estuvo acompañado por autoridades nacionales y regionales, entre ellas el ministro del Poder Popular para la Cultura, Alejandro López Rodríguez; la secretaria general de Gobierno, Zenaida Gallardo; la presidenta de Fucureba, Jazmín Pérez; entre otras autoridades.

​El ministro López Rodríguez destacó el impacto de estas expresiones que resguardan la identidad nacional: «Esta es una manifestación folclórica milenaria que seguirá por siglos gracias al trabajo sostenido desde los semilleros culturales para mantener viva la creación popular».

​Además, este lunes la feligresía acudió a la catedral de Barinas para la misa solemne en honor a la Virgen del Pilar. A partir del 14 hasta el 18 de octubre se llevará a cabo la feria ganadera en la Asociación de Ganaderos de Barinas.