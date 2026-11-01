Barinas muestra su potencial agroproductivo en Feria del Café 2026

Más de un centenar de caficultores, cultores y artesanos se dieron cita en la parroquia Calderas del municipio Bolívar, estado Barinas, para participar en la Primera Feria Internacional del Café de Especialidad 2026, una vitrina que busca posicionar el grano producido en el piedemonte andino-llanero en los mercados internacionales.

El evento, organizado en el marco de los 51 años de la Universidad Nacional Experimental de los Llanos Occidentales Ezequiel Zamora (Unellez), sirve de plataforma para el encuentro entre el conocimiento científico y la experiencia de los trabajadores del campo.

Durante la actividad, productores locales y delegaciones invitadas de distintas regiones del país participaron en mesas de trabajo y ponencias enfocadas en la mejora de las técnicas de cultivo, tostado y control de calidad de los cafés de alta especialidad.

Mirna Sierra, caficultora proveniente del estado La Guaira, destacó la importancia de abrir estos espacios en la entidad barinesa.

«Esta feria representa una oportunidad clave para compartir experiencias, enaltecer la calidad de lo que cosechamos e impulsar la oferta exportable del café venezolano», afirmó.

La jornada, la cual culminó este sábado, no solo se centró en el ámbito agronómico. A través del Instituto Autónomo de Cultura del Estado Barinas (IACEB), cultores y creadores locales exhibieron piezas artesanales típicas de la zona.

La nota musical y la tradición corrieron a cargo de los niños y niñas del Complejo Educativo «Hugo Rafael Chávez Frías» y la Escuela de Joropo «Herederos del Folklore», quienes tomaron el escenario para mostrar el semillero cultural de la zona montañosa del estado.