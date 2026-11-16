Un total de 148 toneladas de productos de la cesta básica fueron distribuidas a precios solidarios en diez municipios del estado Barinas, beneficiando de manera directa y sin intermediarios a más de 11.000 familias de la entidad llanera.



El abastecimiento se concretó mediante el despliegue simultáneo de 24 Ferias del Campo Soberano, jornadas coordinadas por el Ministerio del Poder Popular para la Alimentación junto al Poder Popular organizado, productores locales, comuneros y emprendedores de la región.



La atención abarcó comunidades de la capital barinesa y de los municipios Sosa, Ezequiel Zamora, Obispos, Pedraza, Bolívar, Antonio José de Sucre, Alberto Arvelo Torrealba, Rojas y Cruz Paredes.



De acuerdo con los organizadores, estas jornadas buscan garantizar la seguridad alimentaria en el territorio y se alinean con el Objetivo de Desarrollo Sostenible Hambre Cero, impulsado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).



Las autoridades informaron que estos operativos continuarán extendiéndose de forma progresiva hacia otros sectores del estado, con el propósito de mantener el suministro directo y oportuno de rubros esenciales en las comunidades.