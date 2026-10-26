En Barinas atienden a más de 2.000 personas en jornadas integrales

Un balance superior a las 2.000 atenciones médicas y sociales dejaron dos jornadas integrales desarrolladas en Barinas, beneficiando de manera directa a las familias de la entidad llanera bajo las políticas de protección social articuladas entre el Gobierno nacional y regional.

​Los operativos, articulados a través de las Áreas de Salud Integral Comunitaria (ASIC), se llevaron a cabo en la colonia El Curay y La Caramuca, y contaron con la participación de equipos multidisciplinarios que garantizaron cobertura en medicina general, pediatría, medicina interna, nutrición, oftalmología, odontología, inmunización, desparasitación, atención a personas con discapacidad y realización de electrocardiogramas, acompañadas de pesquisas de peso, talla y tensión arterial.

Para fortalecer el Sistema Público Nacional de Salud (SPNS) en la región, las autoridades distribuyeron miles de unidosis de medicamentos para diversas patologías.

Asimismo, los despliegues contaron con servicios de asistencia veterinaria para animales de compañía a través de la Dirección Estadal de Zoonosis y espacios recreativos con colchones inflables y pintacaritas para los más pequeños.

​De forma paralela, las comunidades tuvieron acceso a ferias de soberanía alimentaria con la venta de proteínas (pollo, carne, pescado y cochino), legumbres, frutas, queso y productos de limpieza a precios solidarios.

​La programación incluyó jornadas de formación preventiva con sesiones educativas sobre lactancia materna, control prenatal, salud bucal y respiratoria, y prevención de enfermedades no transmisibles.

De igual forma, se ofrecieron asesorías jurídicas y civiles en materia de protección de niños, niñas y adolescentes, así como emisión de permisos de viaje.