En Barinas se han rehabilitado 86 canchas deportivas 

Un total de 86 canchas deportivas en diversos municipios del estado Barinas han sido totalmente recuperadas en los últimos 16 meses, mediante el trabajo coordinado entre la gobernación, las alcaldías y la Guardia Nacional Bolivariana a través del programa Mi Cancha Bonita.

El balance dado por el gobernador Adán Chávez destacó que esta ofensiva de restauración respondió a las peticiones directas formuladas por los voceros de las comunidades para rescatar las instalaciones de sus sectores.

​El mandatario regional detalló que tan solo en el municipio capital se logró la rehabilitación de 22 canchas deportivas comunitarias, con una inversión que alcanzó los 263.370.000 bolívares destinados a reactivar estos espacios para la recreación y el deporte vecinal.

​A la par de las obras comunitarias, la Gobernación de Barinas adelanta la recuperación progresiva de la infraestructura de la Ciudad Deportiva con una inyección de recursos superior a los 50 millones de bolívares.

Chávez precisó que estos trabajos abarcan áreas fundamentales para el alto rendimiento y la atención a los atletas, tales como el comedor, la Villa Deportiva, el gimnasio de boxeo, la cancha de esgrima, el campo de fútbol de salón y el domo deportivo.