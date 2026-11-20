Con la sustitución de guayas y la nivelación de su estructura principal, comenzaron las labores de rehabilitación del puente colgante sobre el río Santo Domingo, una obra vital para la movilidad de los habitantes y productores de Chiquimbuy, en el sector San Isidro de la parroquia Altamira, jurisdicción que supera los 3.700 habitantes en el municipio Bolívar del estado Barinas.

Los trabajos son ejecutados directamente por el consejo comunal de la zona, luego de recibir la aprobación de recursos a través del Fondo de Compensación Interterritorial (FCI), tras gestiones impulsadas por el gobernador Adán Chávez ante el Consejo Federal de Gobierno.

Durante una inspección técnica en el sitio, el secretario ejecutivo de Infraestructura y Ordenamiento Territorial (Siot), Dayan Guedez, informó que los ingenieros Rafael Colmenares y Aníbal Medina, acompañados por Protección Civil y líderes vecinales, verificaron el reemplazo de los cables tensores del lado derecho y la colocación de apoyos de acero en los pórticos.

Las maniobras también incluyeron el refuerzo de los anclajes con barras de acero de dos pulgadas y el tensado con señoritas para llevar nuevamente el tablero del puente a su posición original, garantizando que la infraestructura vuelva a operar en condiciones óptimas a corto plazo tras su afectación por las precipitaciones.