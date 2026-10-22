Instalan mesa de trabajo para optimizar el sistema hídrico en Barinas

El ministro del Poder Popular de Atención de las Aguas, Carlos Mast, encabezó este miércoles la instalación de una mesa de trabajo en el estado Barinas, con el objetivo de optimizar el sistema hídrico regional.

A través de sus redes sociales, el ministro detalló que esta actividad forma parte de un despliegue que se lleva a cabo en el estado, que incluye una inspección técnica a la planta potabilizadora.

Durante la jornada, el titular de la cartera de Agua, junto al presidente de la Hidrológica de Venezuela (Hidroven), Claudio Bastiani, y el equipo técnico del sector, evaluó la capacidad operativa de la planta para asegurar la calidad del agua y avanzar en el fortalecimiento del servicio.

«Realizamos un despliegue en el estado Barinas, y con ello, la inspección técnica de la planta potabilizadora, junto al presidente de Hidroven, Claudio Bastiani, y el equipo técnico del agua», expresó Mast en sus redes sociales.

Posteriormente, se instaló una mesa de trabajo orientada a coordinar acciones que permitan optimizar los procesos de producción y distribución, con el propósito de garantizar un suministro eficiente de agua potable a la población barinesa.

Estas acciones forman parte de los esfuerzos para fortalecer la gestión del agua en la entidad, mediante la evaluación técnica de las instalaciones y la articulación de los equipos responsables de la producción y distribución del recurso hídrico.