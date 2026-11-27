Un total de 200 pacientes con diagnóstico de cataratas son intervenidos quirúrgicamente de forma gratuita en el Centro Oftalmológico de Barinas, como parte de una jornada especial de salud que y culminará este domingo 29 de noviembre.

​De acuerdo con el balance ofrecido por las autoridades sanitarias en la entidad, los beneficiarios provienen de los distintos municipios del estado y fueron captados a través del sistema 1×10.

Con este noveno operativo en la región, la cifra acumulada asciende a más de 1.200 personas que han sido operadas en la red pública local.

​Durante el despliegue médico, el doctor José Fajardo, autoridad única de Salud en Barinas, precisó que las cirugías son ejecutadas por equipos de especialistas regionales en conjunto con el personal de la Misión Milagro. En la supervisión de la jornada también participaron María Eugenia Sanabria, comisionada regional de Salud, y Yulibé Vicentelli, coordinadora nacional del programa oftalmológico.

​Vicentelli detalló que, de manera simultánea a las intervenciones en territorio barinés, se desarrollan operativos quirúrgicos similares durante esta semana en los estados Anzoátegui, Monagas y Nueva Esparta para atender la demanda de cirugías oculares en el país.