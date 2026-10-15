Otorgan 880 títulos de tierras y maquinaria para vías agrícolas en Barinas

​Un total de 26.000 hectáreas productivas fueron regularizadas en el estado Barinas con la entrega de 880 instrumentos agrarios a pequeños y medianos productores del campo, como parte de una jornada de adjudicación que abarcó más de 152.000 hectáreas en toda la región llanera.

​El encuentro, que reunió a más de 1.200 trabajadores del campo barineses, estuvo encabezado por el ministro G/J Vladimir Padrino López, el gobernador Adán Chávez, diputados de la Asamblea Nacional, entre otras autoridades.

Entre las medidas de mayor impacto para los productores de Barinas destaca la asignación de maquinaria pesada que será desplegada en la rehabilitación y mantenimiento de las vías agrícolas del estado, aspecto crítico para el traslado de cosechas, leche y carne hacia los centros de consumo.

​Asimismo, la entidad fue dotada con un lote de motocicletas destinadas a reforzar el despliegue del Plan Nacional de Caracterización del Rebaño Bovino, con el objetivo de optimizar el control sanitario, el censo ganadero y la seguridad del sector pecuario barinés.

​Durante la actividad también se otorgaron 130 ayudas técnicas dirigidas a familias y trabajadores de las zonas rurales del estado.

En total se hizo la entrega de 3.034 títulos agrarios en Cojedes, Apure, Barinas, Guárico y Portuguesa.

​Con la incorporación de estas 26.000 hectáreas en Barinas, desde el 2003 la región llanera alcanza un total histórico de 7.238.440 hectáreas adjudicadas a 132.344 productores.