Con la participación de 22 niños y niñas junto a 10 intérpretes adultos, concluyó en Altamira de Cáceres la décimo quinta edición del Festival de Música Llanera La Voz del Café, consolidándose como una vitrina clave para el relevo generacional del folclore en el piedemonte barinés.

​La jornada cultural, respaldada por la gobernación de Barinas a través del Instituto Autónomo de Cultura del Estado Barinas (Iaceb) y la Alcaldía del municipio Bolívar, reunió a jóvenes cantantes de entre 8 y 12 años provenientes de los municipios Barinas, Bolívar, Alberto Arvelo Torrealba, Sosa, Obispos y Cruz Paredes.

​En los renglones Voz Recia y Voz Pasaje, los participantes infantiles demostraron su arraigo por el canto criollo al interpretar piezas emblemáticas del repertorio llanero como «Dónde Andará la Fama», «Recorriendo Mi Llano» y «La Consentida del Canto».

​Por su parte, la categoría mixta contó con la intervención de 10 exponentes adultos acompañados al ritmo de arpa, cuatro y maracas, quienes defendieron temas tradicionales como «El Negro de Payara», «El Sabroso del Llano» y «La Garza del Cubito» frente al jurado calificador.

Autoridades destacaron que ​el encuentro, animado por Pedro Carrasquel, reafirmó el impulso institucional hacia la preservación de la identidad cultural, integrando la trayectoria de los maestros del joropo con las nuevas voces que emergen en la región.