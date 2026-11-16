Es vital mejorar nuestra calidad de vida y disfrutar de los beneficios que el deporte proporciona. Lo más importante a la hora de empezar a hacer ejercicio es conocer nuestro cuerpo, es decir, nuestros límites y necesidades. Podemos empezar visitando a un nutricionista, que nos recordará qué grupos alimenticios deben participar en nuestro proyecto de vida saludable. En segundo lugar, es muy recomendable hacernos un chequeo médico para deportistas.

En una sesión, se nos valorará nuestro estado físico desde múltiples aspectos. De entrada, responderemos una encuesta para conocer nuestros antecedentes patológicos y hábitos diarios. En segundo lugar, conoceremos nuestra constitución corporal. Después, una inspección diagnosticará nuestro estado cardiovascular.

Finalmente, el doctor someterá nuestro cuerpo a un ejercicio de intensidad progresiva durante el cual se valorará la respuesta del organismo. A través de los resultados, el médico valorará nuestra predisposición para el deporte, nos dará consejos para alcanzar un nivel óptimo y advertirá cualquier posible anomalía que pudiese truncar nuestro objetivo.

AYUDA EXTRA

Para la entrenadora personal Loles Vives, «una persona sana que quiere practicar un ejercicio o deporte de forma amateur o con intensidad moderada, para mejorar su forma física, no necesita suplementos dietéticos si mantiene una alimentación completa, variada y equilibrada, así como un estilo de vida saludable. Lo mejor es una dieta rica en frutas, legumbres y verduras (que aportan vitaminas, minerales, carbohidratos y otros nutrientes) y que incluya el aceite de oliva, rico en sustancias antioxidantes y ácidos grasos, que rebajan el colesterol dañino, fortaleciendo la salud cardiovascular, esencial para el deporte», explica.

Para Vives, es primordial ingerir un gramo de proteína por kilo de peso corporal al día, y llevar una alimentación de tipo de la dieta mediterránea, que satisfaga las necesidades de calorías, proteínas, vitaminas y minerales, sin ingerir más calorías de las que gasta porque engordará, lo cual perjudica la agilidad.

Cuando se efectúa un esfuerzo extra y se tiene un mayor gasto orgánico de energía y nutrientes, como los que producen la actividad deportiva o la gimnasia, también puede necesitarse una ayuda extra, como la que brindan los suplementos dietéticos. Conviene buscar los nutrientes como ayuda (en vez de como sustitutos de la dieta), consultar al médico antes de tomar cualquier complemento y respetar las dosis indicadas.

«A veces el consumo de suplementos crece por la ansiedad de superarse físicamente o por modas que llevan a ingerir distintos productos para reforzar o alcanzar tal o cual efecto, lo cual conduce a tomar ciertas sustancias sin necesidad o a abusos que pueden ser contraproducentes para la salud», señala la doctora Consuelo López, experta en educación nutricional.

Explica que «en la dieta para el deporte es mejor asesorarse con un médico endocrino o un especialista en medicina deportiva, que darán una prescripción ajustada a cada caso, actividad física y persona, en lugar de modificar la dieta por cuenta propia, siguiendo modas o ansiedades».

ENTRENAMIENTO «INVISIBLE»

Para la doctora Nieves Palacios Gil, experta en medicina y nutrición deportiva, «el ejercicio regular debería integrarse en el estilo de vida de la mujer, debido a sus beneficios como ayuda a prevenir y manejar desde las dolencias cardiacas, la hipertensión y la diabetes, hasta la osteoporosis y la obesidad». Para desarrollar unas 3-4 sesiones semanales de actividad deportiva de una intensidad moderada, el mínimo que debe efectuar una persona para mantenerse en forma, basta con alimentarse correctamente y no hacen falta los suplementos. Cuando se superan las 5-6 horas de deporte y se aumenta la intensidad del entrenamiento, puede hacer falta reforzar la dieta o ayudarla con algún suplemento, dependiendo del tipo de alimentación que lleve cada persona. Los suplementos también pueden ser necesarios si se realizan entrenamientos largos y muy intensos, por ejemplo para cubrir los requerimientos de sesiones de tres o cuatro horas diarias de actividad física.

NUTRIRSE BIEN

Una alimentación adecuada en cantidad, calidad y regularidad, con abundantes frutas y verduras, que aportan vitaminas, minerales y otros nutrientes, ayuda al rendimiento deportivo, pero si se come mal, se entrenará mal. Los consejos dietéticos para un buen rendimiento deportivo debe efectuarlos un médico nutricionista o especialista en medicina deportiva de modo individualizado, ya que dependen de muchos factores, como la edad, peso, salud y estilo de vida y de alimentación, el tipo de ejercicio, su duración, frecuencia, intensidad y el ambiente y clima en que uno se ejercita.

Si hace carrera o bicicleta, es importante consumir hidratos de carbono, antes y después de ejercitarse; los carbohidratos se depositan en el músculo en forma de glucógeno, la fuente de energía muscular que se gasta al realizar ejercicio; al reponer el glucógeno, comiendo hidratos de carbono, se puede llegar con suficientes reservas de energía al día siguiente. Según Gil, «junto con los hidratos de carbono, el agua es el componente de la dieta que más debe atender la persona que practica un deporte. Para mantener el organismo hidratado hay que beber líquido (aguas, zumo, infusiones o caldos) sin esperar a tener sed: un mínimo de 2 litros a lo largo de todo el día».

NOTA: El ejercicio regular debe integrarse al estilo de vida.