En Feng Shui las luces , el movimiento y la intención son claves para preparar la casa y el espacio antes de decorar el árbol de Navidad.

En esta tradición, las festividades navideñas activan nuevas corrientes energéticas en el hogar: el árbol representa el elemento Fuego (las luces y la forma triangular) y la madera, por lo que necesita un espacio limpio, armonizado y libre de bloqueos para que la energía de prosperidad, salud y unión familiar fluya sin obstáculos.

Es muy sencillo toma en cuenta lo siguiente:

1. La limpieza física y selección de los adornos nos conecta con el ORDEN Y DESAPEGO.

• Depuración de adornos: Al revisar tus cajas navideñas, aplica la regla de la selección consciente. Quédate solo con aquellos adornos que te transmitan alegría, paz o buenos recuerdos. Aquellos que estén rotos, incompletos o que te traigan recuerdos negativos o pesados este año, es mejor agradecerlos y dejarlos ir.

• Limpieza a fondo del rincón: Antes de colocar el árbol, limpia muy bien la zona donde lo ubicarás. Barre o pasa la aspiradora con la intención de retirar todo el polvo y la pesadez acumulada del resto del año.

2. La limpieza energética permite purificar el espacio y los objetos.

Una vez que el espacio está limpio y los adornos seleccionados, es momento de limpiar la energía residual del año anterior tanto en las decoraciones como en el rincón elegido puedes usar :

• Incienso, Humo Sagrado o Sahumerio: Pasa el humo de incienso natural, como palo santo, incienso de sándalo, copal, mirra o romero, alrededor de las cajas de adornos y de cada pieza importante antes de montarla. Visualiza cómo el humo disuelve cualquier energía densa o estancada.

• Sonido de Alta Frecuencia como cuencos tibetanos, una campana tibetana o chasquidos rítmicos, hazlos sonar en las esquinas del espacio donde irá el árbol. Las ondas de sonido rompen los campos energéticos estancados y elevan la vibración del lugar.

• Exponer toda la decoración al Sol, hace que se renueve la energia estancada y rancia.

• Si deseas purificar el suelo antes de colocar la base, puedes esparcir un toque muy ligero de sal marina en las esquinas de esa zona, dejarlo actuar unos minutos y luego barrerlo hacia afuera con la intención de expulsar lo viejo.

3. INTENCIÓN Y ACTIVACIÓN

El Feng Shui se basa en la intención . Antes de encender la primera luz o colocar la primera esfera, haz un pequeño ritual de intención.

• Conecta con el propósito párate frente al espacio vacío o al árbol ya armado pero sin encender, respira profundo tres veces y define qué deseas atraer para tu hogar en esta nueva etapa (paz, salud, armonía familiar, abundancia).

• Cuando enciendas las luces del árbol por primera vez este año, hazlo con una sonrisa y una frase de agradecimiento, decretando que ese brillo activa la prosperidad y la alegría en cada miembro del hogar.

4.DECORA TU ÁRBOL CON AMOR, incluye a las personas que te rodean, escucha música. Convierte este momento en una celebración. «Honrar, Agradecer y Soltar» Soltar, botar, dejar ir los adornos de Navidad, en ocasiones no es tan fácil .Realiza este ejercicio mientras revisas tus cajas de decoración, preferiblemente con una vela encendida y un cuenco con sal o un espacio designado para lo que vas a dejar ir. TOMA CONSCIENCIA Y PRESENCIA

• Antes de abrir la caja o tocar los objetos, detente un momento. Respira profundamente tres veces llevando el aire hacia el abdomen.

• Conecta con el aquí y el ahora. Entras en este espacio no solo como quien limpia, sino como el cuidador actual de tu hogar y de tu propio sistema familiar.

• Cuando te encuentres con un adorno que ya está roto, que no te gusta, que te trae un recuerdo pesado o que simplemente ya no resuena con tu vida actual, tómalo entre tus manos. Míralo y reconoce el valor que tuvo en su momento. Puedes repetir esta frase:

«Gracias por el tiempo que acompañaste nuestra Navidad. Cumpliste tu función con amor.»

• Coloca el objeto en una bolsa de reciclaje, de donación o de desecho con dignidad, sin enfado ni culpa, sabiendo que al vaciar ese espacio estás haciendo el vacío fértil necesario para que la energía nueva y vital habite tu casa este año.

En el próximo encuentro te diré donde ubicar el GRAN ÁRBOL DE NAVIDAD.

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