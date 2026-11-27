Está de moda colorearse el pelo, no por necesidad, sino por placer. Gris, rosa, azul, verde, morado o gris son algunos de los tonos con los que puedes maquillar el cabello, una moda que ahora, si se desea, puede durar solo un lavado.

Así se imponen tonos tan luminosos como el rosa o el naranja, nada nuevo, sino fuera porque el rosa es empolvado, suave. Uno de los mejores productos «antiaging» es un bonito color de pelo que tape canas y que resulte natural, pero esta temporada, el gris da un paso más y se sube a la cabeza. «Si se aclara el cabello, se consigue suavizar y dulcificar las facciones», explica la esteticista Charo Palomo, quien asegura que los colores claros aportan luminosidad y realzan los volúmenes.

Sin embargo, eso no implica optar por un rubio platino excesivo o aclarar aún más tu cabello si siempre lo has llevado claro. «Con dos o tres tonos más claros que el original es suficiente», añade Palomo.

El nuevo rosa consiste en sutiles reflejos sobre una melena rubia dorada, una tendencia que está arrasando entre la generación de los «millenials».

«El color es un símbolo de identidad, expresa actitud, emociones y sentimientos», indica Palomo, quien asegura que a la mayoría de las mujeres, le da miedo cambiar de color. No obstante, el mercado cosmético ofrece productos que permiten colorear melenas completas o solo las puntas en colores tan atractivos como malvas, fucsias, verdes, azules, naranjas, gris o rojo, tonos que se hacen visibles al instante, y que no queda lavado tras el rastro, según indican los expertos.

EL GRIS ES EL NUEVO NEGRO

También se lleva el color gris. La modelo Cara Delevingne acaba de sumarse a esta tendencia, ha decidido cambiar su larga melena color caramelo por un pelo corto coloreado en gris plateado, una imagen totalmente renovada. Si le resulta atrevido colorear el cabello en gris, la estilista capilar Alma Luzón propone mechas californianas en color gris para lucir el tono capilar más «trendy».

Este color se ha convertido en el nuevo negro. Se acabó la tiranía de las canas y de luchar contra ellas cada quince días. Una moda que se hace fuerte gracias a famosas que lucen su pelo plateado con gran orgullo. El pelo gris o «granny hair» es una tendencias actual que bebe de la sofisticación de la corte francesa en el siglo XVIII, cuando los caballeros lucían el cabello blanco. De acuerdo a los cazadores de tendencias, el gris platino es el color de pelo estrella, tanto para mujeres jóvenes, como para las más adultas.

EFÍMERA ALTERNATIVA

Si no está enteramente segura de la elección, puede optar por un tinte semipermanente que se va con los lavados. «En función de la base, el color dura entre cinco y siete lavados», dice Luzón, quien reconoce que la gran ventaja es que el color se pierde de manera natural y progresiva, sin dañar el pelo. El tinte semipermanente contiene ingredientes naturales. Cuando se aplica, funciona como acondicionador, no estropea el cabello y no mancha la ropa. «El truco para que el color dure más, se vea más bonito y brillante es hidratar bien la melena», aconseja la estilista capilar.

NOTA: El color del cabello es un símbolo de identidad, expresa actitud, emociones y sentimientos.