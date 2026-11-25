La mejor ubicación para colocar el árbol de Navidad, la da el movimiento de las Estrellas Voladoras (Xuan Kong Fei Xing) durante esta temporada navideña 2026 del año del Caballo de Fuego.

La clave está en identificar qué Estrellas anuales reciben bien el movimiento, las luces (Fuego) y la energía vibrante del árbol, y cuáles deben mantenerse en calma para no activar conflictos o enfermedades. Decide el mejor lugar para ubicarlo según la intención que quieras potenciar en tu hogar durante estas fiestas.

Estrellas Auspiciosas

El árbol de Navidad representa el elemento Madera con una fuerte carga de Fuego por sus luces en la decoración, funcionando como un activador Yang. Colócalo en alguna de estas zonas para potenciar tu buena fortuna:

AL SURESTE visitada por la Estrella 9 de las OPORTUNIDADES, nos conecta con la riqueza futura y celebraciones. Al ser una estrella de Fuego, la Madera del árbol y sus luces la potencian al máximo, atrayendo alegría, éxitos rápidos, reconocimientos y abundancia financiera para cerrar el año y recibir 2027.

EN EL ESTE se encuentra la Estrella 8 de la fortuna y el dinero. Trae prosperidad y frutos por el trabajo realizado. El movimiento que genera mantiene activa la energía de abundancia. Incluye en la decoración elementos que te conecten con el dinero.

AL NORTE vuela la estrella 6 de las bendiciones, es favorable. Lo recomendable es decorar con luces blancas, copos de nieves, ángeles y colores blancos y plateados.

AL NORESTE se encuentra la Estrella del romance y el amor. Decorar con elementos duales y color rojo. Dos corazones son ideales.

Estas orientaciones son importante tenerlas presente en la orientación de la puerta principal, y decorar de acuerdo con la energía de la Estrella visitante.

En el resto de las coordenadas de tu mapa energético, evita ubicar el árbol de Navidad y grandes adornos. En estos espacios es ideal la colocación del pesebre, imprime la intención de fraternidad, paz, esperanza, protección y amor familiar.



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