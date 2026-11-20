Los hombres hace tiempo que dejaron de vivir de espalda a la belleza y a las operaciones de estética. Si bien su máxima preocupación sigue concentrándose en la depilación corporal, lo cierto es que el estado de sus glúteos destaca entre las preguntas más habituales en las consultas estéticas.

Según datos recientes, los hombres que se hallan en la cincuentena son los que más solicitan la depilación integral, ya que la falta de melanina en las canas impide que el láser descargue toda su efectividad sobre el vello. A pesar de lo que se pueda creer, los hombres son más decididos que las mujeres al operarse de cirugía estética, y eliminar la grasa abdominal suele ser la operación más demandada, a pesar de que los párpados caídos y las bolsas bajo los ojos son algunos de los tratamientos plásticos más requeridos.

La doctora Almudena Royo indica que las consultas más frecuentes que reciben en el área corporal tienen que ver sobre cómo mejorar la zona abdominal y los flancos, por la predisposición a acumular grasa lipodistrofia en esas áreas, difíciles de tratar sólo con ejercicio y dieta. “Hasta ahora, la preocupación de los hombres por el estado de sus glúteos ha pasado de ocasional a habitual”, apunta la experta, quien añade que la falta de ejercicio, la edad, una dieta pobre en proteínas o las bajadas bruscas de peso son las causantes de la flacidez de los glúteos.

Royo añade que, en el caso de los varones, las opciones para mejorar el aspecto de las nalgas se concentra en dos técnicas: la inclusión de prótesis o la lipotransferencia, idénticas técnicas que se utilizan en el caso de las mujeres. “El tratamiento y la cirugía es igual en ambos casos, aunque las prótesis que se implantan en los hombres son anatómicas, más naturales, pues en el caso de las mujeres son más redondeadas y la intención es que el resultado final no dibuje una forma femenina -explica Royo-. En los varones no hay una inclinación al exceso, quieren que el resultado sea lo más natural posible”, comenta”.

CONTORNO MODELADO

Para aquellos caballeros que descarten la idea de llevar prótesis, la lipotransferencia es un tratamiento “igualmente efectivo”, que aprovecha la grasa natural del cuerpo. El implante de glúteos no se realiza de una manera aislada, “siempre hay una remodelación del contorno”, advierte Royo, lo que significa que habitualmente también se realiza una liposucción. En este caso, la grasa se obtiene mediante este sistema de otras zonas del cuerpo y se inyecta en el plano subcutáneo. “La grasa se mezcla con factores de crecimiento, lo que hace que perdure y así evitar retoques posteriores”, concluye.