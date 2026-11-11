La energía de noviembre, mes del Cerdo

El Cerdo es el duodécimo y último signo del ciclo de los 12 animales del zodiaco chino. Cierra la rueda y, con ella, toda una vuelta completa de experiencias, aprendizajes y vivencias energéticas antes de volver a empezar con la rata.

Por eso este mes tiene tanta fuerza de cierre, síntesis y culminación. Es el momento en que integramos todo lo que el año nos dejó para digerirlo con sabiduría, agradecer y empezar a prepararnos (desde la calma y la reflexión) para el nuevo ciclo que se avecina.

noviembre de 2026 nos sumerge por completo en el mes del Cerdo, dentro del año del Caballo de Fuego, es sumamente interesante ya que une dos fuerzas muy distintas: por un lado, el fuego dinámico y apasionado del año; por el otro, la energía profunda, introspectiva, intuitiva y fluida del Cerdo.

Este mes nos invita a:

1- La búsqueda de profundidad y fluidez: Después de meses con ritmos muy acelerados, este mes nos pide parar un poco, conectar con nuestras emociones y dejar que las cosas fluyan con mayor naturalidad, sin forzar los resultados.

2-Cierre y cosecha: En el ciclo de los 12 animales del zodiaco chino, el Cerdo representa la culminación, el momento en que se recogen los frutos de todo lo sembrado a lo largo del año para prepararnos para el descanso del invierno. Es una energía propicia para hacer balances honestos.

3- Intuición a flor de piel y sensibilidad: La sensibilidad aumenta. Es un momento excelente para escuchar nuestra intuición, ya que las corazonadas suelen ser muy acertadas. Sin embargo, también requiere cuidar el exceso de pensamientos o la tendencia a postergar.

APROVECHA ESTA ENERGÍA A FAVOR

Simplifica y baja el ritmo: No intentes abarcarlo todo. El Cerdo aprecia el buen vivir, la comodidad y el disfrute consciente. Permítete espacios de pausa, de descanso genuino y de disfrute de los pequeños placeres cotidianos sin culpa.

Haz un balance de cierre: Es el momento ideal para revisar qué metas de este año ya se cumplieron, cuáles soltar y qué aprendizajes te llevas. Escribe tus reflexiones; ponerlas en papel ayuda a ordenar la mente y liberar cargas emocionales.

Presta especial atención a las zonas de descanso: asegúrate de que tu dormitorio sea un refugio de paz, libre de elementos que alteren tu tranquilidad. Mantén los espacios limpios y ordenados, permitiendo que la energía circule de forma suave, sin estancamientos.

Cultiva la empatía y la conexión: El Cerdo es un signo generoso, amigable y muy sociable. Aprovecha este mes para fortalecer vínculos con personas queridas, propiciar reencuentros cálidos y practicar el perdón o la reconciliación (empezando por uno mismo).

Para activar la prosperidad y la abundancia durante el mes del Cerdo, la clave está en conectar con la generosidad y el disfrute consciente. El Cerdo es por naturaleza un signo de buena fortuna y plenitud, pero no le gusta la escasez vivida desde la preocupación ni el estancamiento. Observa como se encuentra el NOROESTE de tus espacios, imagina que ese lugar debe invitarte al disfrute. Decora con el elemento metal, formas redondas o circulares y colores grises y plateados.

Dedica también tiempo para observar tu cocina, ella representa la capacidad de generar y retener la riqueza. Mantén la cocina impecable y asegúrate de usar todos las hornillas, de forma alternada para mover la energía de los recursos y la abundancia. Mantén un frutero con 9 naranjas o mandarinas frescas, como símbolo visible de plenitud y cosecha.

Y por favor, disfruta sin culpa; el Cerdo nos enseña que la riqueza también es calidad de vida. Dedícale tiempo a actividades que te hagan sentir realizado, en paz y merecedor. La vibración del merecimiento es el mayor imán de la prosperidad.

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