Utilidades bajo control

No dejes que los impulsos de la fecha o el desconocimiento esfumen este bono anual que puede ser una alternativa para estabilizar las finanzas. Planificación y conciencia son las claves para que el “aguinaldo” tenga un impacto positivo en la economía familiar.

AL MOMENTO DE PLANIFICAR

• Haz una lista de prioridades. Las utilidades no podrán cubrir todas las necesidades, pero es importante saber qué merece, con urgencia, nuestra atención. Es un error gastar este dinero sin pensarlo, porque, de seguro, hubiese sido mejor invertido en algo más.

• No repitas los errores del pasado. Haz memoria sobre cómo gastaste las utilidades de años pasados y evita hacer aquello de lo que te arrepentiste. Se aconseja, una planificación anual para evitar tener comprometidas las utilidades a la hora de recibirlas.

• Planifique los gastos navideños. Las cenas, los regalos y las visitas siempre suponen un gasto mayor al normal.

• Equilibre el presupuesto. Si bien es importante pagar las obligaciones, recuerde que esta es una época de esparcimiento en familia. De ser posible, incluya parte de sus utilidades al disfrute de la época decembrina.

• Oiga a Buffet. La máxima “antes de comprar algo, pregúntese, ¿qué me pasará si no lo compro? Si la respuesta es ‘NADA’, pues no lo compre porque no lo necesita”, se le adjudica a Warren Buffet, uno de los inversores más grandes del mundo.

A LA HORA DE GASTAR

• Pague las tarjetas de crédito. Especialmente en esta fecha, el plástico se convierte en una extensión para cubrir todos los gastos extra propios de la Navidad.

• Salga de otras deudas. Antes de adquirir nuevas deudas, pague las que ya tiene. No solo el banco implica un compromiso moral y legal.

• Prevenga. Compre alimentos no perecederos que pueda almacenar en casa. Se evitará una preocupación si en los próximos meses tiene un gasto repentino que le reduzca el presupuesto para el mercado.

• Anticípese. No espere a último minuto para comprar lo que necesite: los precios suelen aumentar mientras más se acerque la fecha de Navidad.

• Camine. Visita mercados populares antes de ir a grandes centros comerciales. Compara precios y espera a, quizás, tener que regresar a algún local.

SI DESEAS INVERTIR

• Almacene. Si posees algún negocio que trabaja con materia prima posible de almacenar, compra la mayor cantidad que puedas. Almacena fuente de trabajo para los próximos meses.

• Remodele. Si hay algo en su casa que esté presentando problemas, ya sean funcionales o porque se cansó de la decoración, invierta en el arreglo de la avería o en adquirir las herramientas para la remodelación: con pintura, otra distribución y nuevos accesorios, puedes cambiar radicalmente un rincón.

• Toma riesgos. Si tienes la oportunidad de invertir este capital en un negocio y sus estudios ya han arrojado que puede prosperar -como la compra de un transporte, el impulso de un emprendimiento, el desarrollo de un proyecto-, arriésgate. Los sacrificios de hoy pueden ser los frutos del mañana.

• Invierte en reparaciones. Si no te alcanza para comprar un equipo o mueble nuevo, considera reparar, remodelar o redecorar los que ya tienes para extender su tiempo de vida. Darle mantenimiento a lo que aún no se ha dañado puede asegurarte unos cuantos años útiles más.

• Mima el carro. Considera hacerle un mantenimiento profundo, que implique arreglar las pequeñas fallas que ha venido ignorando, un chequeo general, lavado de motor, cambio de aceite, etc.

• Adelante pagos. Bien sea el colegio de sus hijos o el seguro médico. De este modo, aunque tenga un gasto imprevisto en los próximos meses, ya ha cubierto lo primordial.