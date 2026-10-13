Cantv fortalece la conectividad en hospitales de Ciudad Guayana

La Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela (Cantv) optimizó la conectividad en los centros de salud Uyapar y Dr. Raúl Leoni de Guaiparo, ubicados en Ciudad Guayana, municipio Caroní del estado Bolívar.

La actividad, reseñada en sus redes sociales, forma parte del «Plan Nacional Dr. José Gregorio Hernández», que inició en abril de 2026, para la recuperación y el mantenimiento de la infraestructura en hospitales públicos del territorio.

A través de sus redes sociales, Cantv anunció la inauguración de nuevas Zonas Ultra Cantv, las cuales reutilizan las antiguas cabinas de teléfonos monederos o de tarjeta para transformarlas en dispositivos que ahora proporcionan servicio WIFI gratuito.

De igual forma, conectó con el servicio ABA Ultra y el 100% fibra óptica.

«El personal de salud y los pacientes disfrutan del acceso a Internet de alta velocidad a través del escaneo de un código QR. Los centros médicos también cuentan en las distintas áreas de atención con puntos de conexión por fibra óptica, mediante el servicio ABA Ultra, ABA TV Go y Telefonía IP», señala el material audiovisual difundido en sus redes sociales.