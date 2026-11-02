Comunas impulsan soberanía alimentaria con proyecto Patria Grande del Sur

El proyecto Patria Grande del Sur , en el estado Bolivar, suma sus capacidades productivas al Plan Venezuela Alimenta a través del desarrollo de actividades agrícolas, ganaderas y de bioconstrucción, impulsadas desde la organización colectiva de las comunas campesinas.

Esta experiencia productiva, reseñada en redes sociales del Ministerio para las Comunas, contempla para 2026 la siembra de 150 hectáreas de maíz amarillo y 130 hectáreas de leguminosas, estas últimas con un rendimiento estimado de 900 kilogramos por hectárea.

En el área de ganadería bufalina, el proyecto registra una producción mensual de 1.300 kilogramos de queso.

De igual forma, a través del Conuco Multifamiliar, alcanza una producción de 3.000 litros de leche al mes.

Por otra parte, este proyecto incorpora la bioconstrucción, a través de un plan de hábitat alternativo que contempla el uso de materiales propios del territorio en un 70%, aprovechando los recursos y las potencialidades locales.

Estas iniciativas forman parte de una propuesta de economía comunal orientada al fortalecimiento de las capacidades productivas, la soberanía alimentaria y el aprovechamiento sustentable de los recursos del territorio.

Al respecto, Direimi Infante, integrante del proyecto, destacó el papel del trabajo colectivo en esta iniciativa: «Con el trabajo colectivo sí podemos construir y sumar al Plan Venezuela Alimenta, aportando desde las Comunas a este nuevo modelo económico comunal».