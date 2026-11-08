Explosión de vivienda en Tumeremo deja cuatro fallecidos

Cuatro personas fallecidas fue el saldo que dejó el incendio de una vivienda en la población de Tumeremo, en el municipio Sifontes, al sur del estado Bolívar.

El trágico suceso dio su origen a la explosión de un generador eléctrico que presentó fallas electromecánicas y de combustión, causando la explosión desde el garaje de la vivienda hacia el interior, bloqueando la salida de sus habitantes.

Durante las labores de búsqueda y rescate, los funcionarios localizaron a cuatro víctimas atrapadas, logrando la extracción con vida de dos menores de edad, quienes presentaban asfixia por inhalación de humo y paro cardiorespiratorio, logrando realizar maniobras avanzadas de reanimación sin éxito y siendo declarada la muerte de ambas en el centro hospitalario de la localidad.

Las otras dos víctimas (adultos) fatales fueron encontradas sin vida debido a la cercanía del equipo que generó la explosión y ambas fueron trasladadas hasta el Senamefc después del levantamiento técnico pertinente.

Comunidad movilizada

Vecinos, familiares y amigos se sumaron a las labores de rescate para detener el fuego con diferentes cisternas y otras maniobras, logrando que las llamas cesaran.