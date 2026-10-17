Inspeccionan Planta Casima en Bolívar para evaluar su producción

El ministro del Poder Popular de Desarrollo Minero Ecológico, Héctor Silva, realizó una inspección técnica en la Planta Casima del Complejo Siderúrgico Nacional, para evaluar el desarrollo de los procesos productivos y las condiciones operativas de esta instalación industrial.

La inspección la realizó acompañado por el presidente de la empresa, coronel Danny Parada, y representantes de la clase trabajadora.

Durante la jornada, el también presidente de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG) recorrió la nave de acería para conocer el funcionamiento de la cadena productiva y la fabricación de palanquillas, insumo fundamental para el desarrollo de diversas actividades industriales del país.

Las autoridades también evaluaron la planificación de los mantenimientos preventivos y el rendimiento del horno de arco eléctrico, aspectos esenciales para favorecer la eficiencia de las operaciones y promover una producción con criterios de sostenibilidad ambiental.

La inspección permitió revisar aspectos clave del proceso siderúrgico y destacar la importancia del mantenimiento de los equipos y del seguimiento técnico para el desempeño de las instalaciones industriales.