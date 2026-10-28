Más de 400 personas serán operadas de cataratas y ptregión en todo el estado Bolívar, tras la última jornada de captación desplegada por la Misión Milagro en el municipio El Callao que sumó 57 pacientes más.

Este último operativo es el primero que se desarrolla en esta jurisdicción al sur de la entidad en el año 2026. Las jornadas tienen su mayor índice de respuesta a través del 1×10 del Buen Gobierno y fueron realizadas previamente en los municipios Caroní, Angostura del Orinoco y Piar, logrando captar a más de 350 personas próximas a ser intervenidas.

El doctor Eidilio Pernalete, autoridad única en materia de salud en el estado Bolívar, explicó que los operativos, que ya registran 1.500 pacientes atendidos, se despliegan de manera periódica, tras previa revisión de solicitudes a través de la Venapp, así como en otros planes quirúrgicos de colocación de fístulas y marcapasos.

«Hemos logrado consolidar toda una ruta de salud de manera integral y la realización de esta jornada de captación de la Misión Milagro es la prueba más clara de la ejecución de una política pública coherente por parte de la presidenta Delcy Rodríguez y la gobernadora Yulisbeth García», apuntó Pernalete.

Se espera que la jornada de captación visite los municipios Roscio y Sifontes para iniciar con las cirugías una vez seleccionados todos los pacientes.