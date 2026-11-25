Tras una intensa intervención de obra civil, quedó totalmente operativo el Centro Diagnóstico Integral (CDI) El Roble y su Sala de Rehabilitación Integral (SRI), ubicados en la parroquia Simón Bolívar de San Félix, estado Bolívar.

Un total de 36.000 habitantes recibirán atención en más de 10 especialidades de manera gratuita, logrando sumar a su capacidad de respuesta a 16 comunidades del referido sector.

Apoyo vital, observación, emergencia, odontología, oftalmología, ecografía, rayos X, inmunización, enfermería, terapia intermedia, medicina general y consulta especializada previa al diagnóstico son algunos de los servicios que presta ese centro médico.

Los más de 1.000 metros cuadrados de infraestructura recibieron, en una primera avanzada, la impermeabilización del techo, la colocación de un nuevo sistema de drenaje, trabajos de pintura internos y externos, la climatización en ambos espacios y la implementación de un piso de fórmica para el gimnasio de la SRI.

El espacio de salud fue entregado por la gobernadora Yulisbeth García, quien, acompañada del alcalde del municipio Caroní, Yanny Alonzo, señaló que la entidad continuará sumando centros asistenciales para el bienestar de la población.

«Esto ha sido un trabajo en equipo, realizado por personal multidisciplinario del Ministerio de Obras Públicas, la gobernación y el Ministerio para la Salud, que hoy se traduce en un éxito más dirigido por la presidenta Delcy Rodríguez», comentó García.

En el hospital clínico de los trabajadores de Guayana también fue inaugurada una nueva sala de hospitalización para mujeres con capacidad para 27 pacientes, la cual, además de contar con equipos médicos de última generación, sumará espacios de cuidados intermedios, sala de aislamiento y zona de bioseguridad.