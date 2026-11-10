Yelitze Santaella: hoy las mujeres representan el 42.5% de la participación política

La ministra de la Mujer, Yelitza Santaella, encabezó un encuentro conmemorativo al Mes Violeta en el estado Bolívar. Durante su intervención resaltó que desde la llegada de la revolución, el sector femenino ha sido considerado en el ámbito político y hoy representan el 42.5% de participación.

«Estamos hoy aquí para erradicar la violencia en contra de la mujer, en el espacio que sea. En el ámbito político, gracias al Comandante (Hugo) Chávez, que nos convidó, nos incorporó hoy representamos el 42.5% de la participación política», sostuvo Santaella.

En ese mismo orden de ideas, la ministra recalcó que «por eso hoy tenemos gobernadora, por primera vez en el estado Bolívar. Tenemos diputadas, concejalas, alcaldesas, pero más importante, tenemos poder popular, que representa el 80% de esa base, somos mujeres».

Santaella también precisó que la visualización de las mujeres hoy es tan evidente que por primera vez en Venezuela hay una presidenta, además recordó que este sector de la población cuenta con el respaldo del Gobierno.

«Tenemos una presidenta mujer, igual que dice la presidenta, mujeres ustedes no están solas, ustedees cuenten con el Estado venezolano», puntualizó.