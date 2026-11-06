27 escuelas serán rehabilitadas en Naguanagua

Veintisiete planteles educativos del municipio Naguanagua serán rehabilitados por el gobierno de Carabobo a través del Plan de Atención Integral Educativo.

La alcaldesa Elizabeth Niño informó que en una primera fase se abordarán 15 escuelas afectadas por el doble terremoto del pasado 24 de junio.

Explicó que la iniciativa busca la recuperación estructural y acondicionamiento de las escuelas del municipio para que los estudiantes naguanagüenses cuenten con aulas seguras y aptas para su pleno desarrollo pedagógico.

Este plan impactará de manera positiva a más de 5.600 estudiantes, además del personal docente, administrativo y obrero.

Señaló que esta semana inició el despliegue desde la U.E Jesús Berbín López. “Siguen las buenas noticias para nuestro municipio; hoy llega el material para iniciar el trabajo en las 15 escuelas que fueron afectadas luego del doblete sísmico», comentó.

Niño detalló que las labores de reacondicionamiento comenzaron en las unidades educativas Juan Esteban Lamas, Arístides Bastidas, Ambrosio Plaza, Bebederos del Rocío, Jesús Berbín López, Batalla de Bomboná, Lisandro Lecuna, Monseñor Gregorio Adam, Paramacay, Atanasio Girardot, Simón Bolívar, Germinia Barragán, los CEI Anasoli y Don Simón Rodríguez, y el TEL Carabobo.

“Trabajando con la comunidad, hacemos que esto sea posible. Fíjense ustedes lo siguiente, en total tenemos la proyección de 27 planteles que vamos a recuperar, porque entendemos que la educación es algo fundamental para el desarrollo y crecimiento de nuestro municipio”, apuntó.