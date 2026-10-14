Académicos y especialistas debatieron sobre economía digital en Carabobo 

Con debates sobre economía digital, inteligencia artificial aplicada a la gestión pública y la construcción de una soberanía tecnológica nacional, se realizó con éxito en Valencia, la Cumbre Internacional de Gerencia Pública y Economía Digital (Ciged) 2026.

El evento que se efectuó este 12 y 13 de octubre en el Hotel Hesperia, contó con un nutrido grupo de académicos, expertos, gobernantes municipales y representantes del sector público y privado del país.

El presidente del comité organizador y del Instituto de Altos Estudios en Gerencia Municipal (Iaegem), Dr. Erick Beni Flores, definió a la cumbre como un espacio que “suma y multiplica” y “que busca demostrar que Venezuela sigue siendo primero en muchos elementos y factores como la tecnología”.

Apuntó que durante las jornadas se disertó sobre la realidad actual del país desde el sector gubernamental, con sus avances en la simplificación de trámites y la digitalización de procesos, y desde el sector privado, con la aplicación de la tecnología a la producción y los casos de éxito de empresarios tecnológicos.

Por su parte, la rectora de la Universidad de Carabobo, Jessy Divo de Romero, señaló que ante el panorama nacional e internacional, la economía digital y la gerencia pública moderna “son herramientas urgentes para agilizar gestiones, transparentar y optimizar procesos”.

En la Cumbre se disertó sobre la gobernanza digital y la aplicación de la IA

Presente y futuro de los activos digitales

Durante la Cumbre también se debatió sobre el presente y futuro de los activos digitales, destacando que Venezuela ocupa el noveno lugar per cápita en movimiento de criptoactivos.

En ese sentido, Carlos Moreno, presidente de la Cámara Venezolana de Comercio Electrónico (Cavecom-e) en el estado Carabobo, enfatizó que es necesario que la población tenga un mayor conocimiento sobre el manejo de criptoactivos y su uso cotidiano.

«Esta realidad a que la adopción venezolana respondió más a una emergencia —sanciones, bloqueos e inflación— que a una planificación estructurada (…) Venezuela fue pionero en la región», añadió.

Por su parte, Benito Hamidian, Decano de Faces de la Universidad de Carabobo, destacó los esfuerzos de la casa de estudios por incorporar estos temas en la formación profesional.

«Seguimos siendo entusiastas en estas áreas. Formamos más de 700 profesionales y luego de esto no nos quedamos en esa inquietud e implementamos (criptoactivos) como asignatura electiva en las carreras de administración comercial, contaduría pública, economía y relaciones industriales en el pregrado y hasta el momento, en diez años, hemos formado más de seis mil egresados que hemos tenido en este conocimiento», destacó.

La IA y la economía digital

Hamidian explicó que desde la UC se propone construir soberanía tecnológica con una visión simbiótica a fin de construir un pacto nacional para la IA.

Explicó que la iniciativa se sustenta en una matriz operativa de cuatro ejes: Estado y técnica, para un diseño eficaz de sandboxs regulatorios; Academia y Estado, para el diseño de modelos funcionales locales; Empresa y Academia, para garantizar que empresas fintech resuelvan problemas reales; y la sociedad civil con todos los actores, para impulsar la alfabetización digital y la auditoría ciudadana.

Se estima que al evento asistieron alrededor de 450 personas.

En la cumbre participaron además, la secretaria general de la Unión Iberoamericana de Municipalistas (UIM), magíster María García Pizarro; el presidente de Análisis, Liderazgo, Estudios Políticos y Humanismo (Aleph), Dr. Jorge Santiago Barnés; el presidente de Cámara Venezolana de Comercio Electrónico (Cavecom-e) y vicepresidente tecnológico del comité organizador de la Ciged, Richard Ujueta; y el vicepresidente académico del comité organizador del evento, Dr. Carlos Hinojosa, entre otros.