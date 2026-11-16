Carabobeños disfrutaron del encendido de las «Navidades Te Quiero 2026»

Cientos de carabobeños disfrutaron de más de 8 kilómetros y medio de luces y atracciones durante el inicio del gran encuentro “Navidades Carabobo Te Quiero 2026” que se realizó desde la avenida Bolívar de Valencia hasta El Samán de Naguanagua.

En un gran abrazo familiar cargado de alegría y espíritu decembrino, los lugareños bailaron al ritmo del Festival Intercolegial de Gaitas y Artes (FIGA) con más de 900 músicos en escena.

El gobernador de Carabobo, Rafael Lacava, acompañado de la alcaldesa de Valencia, Dina Castillo, comentó que en un año tan difícil, el gobierno nacional trabaja arduamente en brindarle a los venezolanos la Navidad que todos merecemos.

“Muy contento porque estamos viendo cómo este gentío ha venido a colmar toda la Avenida Bolívar en estos 8 kilómetros y medio de Navidad. Una Navidad que nos lo merecemos los venezolanos, los carabobeños, por un año tan difícil como ha sido este”, expresó Lacava.

Destacó que gracias a la planificación estratégica impulsada por la gestión del ejecutivo regional, la decoración navideña opera al 100% mediante autogeneración eléctrica. Este esquema técnico permite el pleno disfrute de las festividades sin afectar el suministro del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) en la región.