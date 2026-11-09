Carabobo reafirma compromiso con el fortalecimiento de la seguridad alimentaria

En el Marco del Plan Venezuela Alimenta Hambre Cero, autoridades regionales y municipales del estado Carabobo sostuvieron un encuentro de coordinación para avanzar en el desarrollo de acciones a fin de fortalecer la seguridad alimentaria en la región.

En el encuentro, que se realizó en el histórico Campo Inmortal de Carabobo, autoridades nacionales y regionales ratificaron el compromiso para alcanzar la meta nacional de Hambre Cero, impulsando la producción, la ciencia y la tecnología

«En nombre de nuestra Presidenta Delcy Rodríguez agradezco la disposición y el amplio respaldo del gobernador Rafael Lacava, los alcaldes y alcaldesas, los líderes y lideresas del Poder Popular, a los 6 vértices del Plan en el gran debate y encuentro de trabajo que nos fija acciones concretas para impulsar la producción, la innovación, la ciencia y la tecnología», aseveró a través de sus redes sociales el ministro para la Alimentación, Carlos Leal Telleria.

En ese sentido, aseveró que este encuentro, permitirá fortalecer la atención directa en las Casas de Alimentación, el Programa de Alimentación Escolar (PAE), los Mercados a Cielo Abierto y la reactivación de nuevos supermercados Mercal y Pdval, entre otros.

«Nos vinimos al Campo Inmortal de Carabobo, a decirle al Mundo junto al Padre Libertador Simón Bolívar, que Venezuela Renace en paz, con Independencia, Prosperidad y Seguridad Alimentaria», puntualizó el titular de la cartera de alimentación.