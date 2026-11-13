Dotan de instrumentos a agrupaciones estudiantiles gaiteras de Carabobo

Más de 100 instrumentos profesionales fueron entregados a agrupaciones infantiles y juveniles de 16 colegios del estado Carabobo que conforman el Festival FIGA por parte de la Fundación Nacional de la Gaita «Gaiteros de Corazón».

La actividad que se llevó a cabo en los espacios del Parque Dracula Kids del municipio Valencia busca fortalecer la identidad nacional y el talento cultural en las nuevas generaciones del país.

El presidente de la Fundación, Endri Méndez, detalló que cada kit otorgado a los planteles educativos consta de tamboras, furros, charrascas y cuatros, equipamiento completo para conformar sus propias agrupaciones gaiteras.

Durante su intervención destacó el impacto social de esta dotación y el respaldo recibido en la entidad para transformar la vida de los jóvenes a través de la música.

«Más allá de estar hechos de madera, cuero y metal, son llaves que abren puertas hacia el futuro y la esperanza que tanto necesita nuestro país; cuando un niño hace música, es un niño feliz que se convierte en el orgullo de su colegio y su familia», expresó.

Por su parte, la alcaldesa del municipio, Dina Castillo, reiteró el apoyo del gobierno regional y local a la cultura nacional.

“Nos sentimos llenos de alegría al festejar esta importante donación en nuestro municipio; junto al gobernador Rafael Lacava siempre vamos a apoyar nuestras tradiciones y la cultura, porque son parte esencial del ser humano y nos permiten construir un país alegre que celebra en paz y tranquilidad”, apuntó.

Castillo también dirigió unas palabras de agradecimiento por esta labor a FIGA que por más de 10 años ha trabajado por mantener las tradiciones en Carabobo.

“Agradezco de corazón a Nanda, quien es la propulsora de este sueño que comenzó pequeñito y 10 años después ya está en todo Carabobo; es parte de nuestras tradiciones, porque la gaita es esencial para todos los venezolanos», afirmó.

En la actividad más de 200 niños y jóvenes deleitaron al público con su música.