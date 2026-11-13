Gobernador ofreció detalles de la programación en rueda de prensa. Foto: Gobernación de Carabobo.
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Encendido de la Navidad en Carabobo se realizará con autogeneración

Gobernador Lacava aseguró que el plan se ideó para evitar sobrecargar el sistema de distribución regular

Gushani Borges
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El próximo domingo 15 de noviembre se realizará el encendido de la Navidad en dos municipios de Carabobo con un plan de autogestión sin incidir en el sistema eléctrico.

Así lo destacó el gobernador Rafael Lacava junto al gerente de Corpoelec en el estado, Rudy González, durante una rueda de prensa efectuada en el Capitolio.

El mandatario regional explicó que en un primer momento, el encendido se llevará a cabo a las 7:00 pm en Valencia y Naguanagua, con autogeneración para evitar sobrecargar el sistema de distribución eléctrica regular. Una vez finalizado el horario establecido, se apagarán.

“Hicimos toda la evaluación de las cargas de toda la avenida Bolívar que pasa por la Redoma de Guaparo, desde el lado de Guaparo hasta la Villa Olímpica , cruza por el jardín botánico y llega hasta el Samán de Naguanagua. Esa primera fase que se va a prender, se hicieron los cálculos de la carga, por cierto una carga muy pequeña y será autogestionada“, aseguró.

Destacó que la máquina 6 de Planta Centro entró en operaciones, pero se encuentra en período de prueba.

“Mientras se generan todos los protocolos para poder estabilizar la máquina 6, todos los reportes que tenemos, han sido muy positivos, la máquina ya ha generado 601 megavatios. Se está trabajando muy fuerte para que eso pueda generar los resultados esperados”, agregó.

Lacava indicó que, tras un año difícil, la planificación navideña busca brindar espacios de encuentro, recreación y esparcimiento para las familias de manera gratuita.

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