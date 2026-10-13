Encienden en Carabobo el Fuego Patrio de los Juegos Deportivos Comunales 2026

Del 17 al 31 de octubre se llevará a cabo en Aragua, Carabobo y Caracas la IV edición de los Juegos Deportivos Nacionales Comunales 2026, encuentro que reunirá a atletas de diferentes rincones del país.
Desde el Inmortal Campo de Carabobo se encendió el Fuego Patrio que recorrerá a Venezuela y en cuya primera fase participarán más de dos millones 500 mil niños y niñas.
El viceministro de Masificación Deportiva, Juan Carlos Amarante, señaló que en la cita nacional se disputarán 16 disciplinas.
En Carabobo, uno de los estados subsedes de estas competencias, verán acción más de 250 deportistas en atletismo, paratletismo, gimnasia y tenis de mesa.
Las jornadas se desarrollarán en el Complejo Deportivo Batalla de Carabobo, el Complejo Deportivo Bicentenario Simón Bolívar y el Gimnasio Ronald Story.
El secretario general de Gobierno de Carabobo, Jesús París Lara, recalcó los logros deportivos en la entidad en materia de rehabilitación de espacios y dotación de equipos para optimizar el rendimiento de los atletas.
«Damos inicio al recorrido de este Fuego Patrio en esta cuarta edición de los Juegos Deportivos Nacionales Comunales, gracias a todo el apoyo de nuestra presidenta, la doctora Delcy Rodríguez, siempre pensando en lo que es la generación del futuro, la generación del relevo, auspiciando siempre a la masificación del deporte en la entidad carabobeña. A nuestro gobernador Rafael Lacava, punta de lanza de ello, en articulación plena con todos los alcaldes y el Ministerio del Poder Popular para el Deporte», expresó.
Entre tanto, el presidente de Fundadeporte, Leobaldo Gómez, comentó que tras varios años la entidad vuelve a albergar una cita deportiva nacional.
Las atletas Ariannys García y Soryelis Chirinos portaron la llama sagrada, que marca el inicio formal del trayecto de la antorcha por el territorio nacional.