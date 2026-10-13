Encienden en Carabobo el Fuego Patrio de los Juegos Deportivos Comunales 2026

Del 17 al 31 de octubre se llevará a cabo en Aragua, Carabobo y Caracas la IV edición de los Juegos Deportivos Nacionales Comunales 2026, encuentro que reunirá a atletas de diferentes rincones del país.

Desde el Inmortal Campo de Carabobo se encendió el Fuego Patrio que recorrerá a Venezuela y en cuya primera fase participarán más de dos millones 500 mil niños y niñas.

​El viceministro de Masificación Deportiva, Juan Carlos Amarante, señaló que en la cita nacional se disputarán 16 disciplinas.

​En Carabobo, uno de los estados subsedes de estas competencias, verán acción más de 250 deportistas en atletismo, paratletismo, gimnasia y tenis de mesa.

Las jornadas se desarrollarán en el Complejo Deportivo Batalla de Carabobo, el Complejo Deportivo Bicentenario Simón Bolívar y el Gimnasio Ronald Story.

El secretario general de Gobierno de Carabobo, Jesús París Lara, recalcó los logros deportivos en la entidad en materia de rehabilitación de espacios y dotación de equipos para optimizar el rendimiento de los atletas.

«Damos inicio al recorrido de este Fuego Patrio en esta cuarta edición de los Juegos Deportivos Nacionales Comunales, gracias a todo el apoyo de nuestra presidenta, la doctora Delcy Rodríguez, siempre pensando en lo que es la generación del futuro, la generación del relevo, auspiciando siempre a la masificación del deporte en la entidad carabobeña. A nuestro gobernador Rafael Lacava, punta de lanza de ello, en articulación plena con todos los alcaldes y el Ministerio del Poder Popular para el Deporte», expresó.

Entre tanto, el presidente de Fundadeporte, Leobaldo Gómez, comentó que tras varios años la entidad vuelve a albergar una cita deportiva nacional.

Las atletas Ariannys García y Soryelis Chirinos portaron la llama sagrada, que marca el inicio formal del trayecto de la antorcha por el territorio nacional.