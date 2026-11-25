Con la incorporación de 100 nuevos camiones compactadores, la gobernación de Carabobo amplió la flota del servicio de recolección de desechos sólidos en el municipio Valencia.

El gobernador Rafael Lacava señaló que los vehículos permitirán recolectar más de 2.400 toneladas diarias en las diferentes parroquias de la capital carabobeña, dando respuesta a una de las demandas más altas de la población.

Expresó que el objetivo primordial es optimizar el servicio, elevando la flota de camiones propios, lo que marca un hito en esta materia en el municipio Valencia.

«Estamos listos para salir a recoger desechos sólidos con nuestro equipo de trabajo. Son 100 camiones propios, no pertenecen a ninguna contratista, algo sin precedentes», explicó.

Lacava anunció que próximamente llegarán al estado 50 camiones pequeños más que permitirán duplicar el promedio de recolección diaria de basura en Valencia.

Destacó que con esta novedosa y moderna flota se da cumplimiento a la orden de impulsar ciudades más limpias, que promueve la presidenta Delcy Rodríguez.