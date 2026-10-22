Festival Intercolegial de Gaitas apoyará a víctimas de los terremotos

Con la participación de 16 instituciones educativas, el próximo 21 y 22 de noviembre se desarrollará en el municipio Naguanagua el Festival Intercolegial de Gaitas y Artes (FIGA) 2026.

El evento que arriba a su décimo aniversario, se realizará en el Wynwood Park en beneficio de las víctimas del doble terremoto del pasado 24 de junio.

María Fernanda Mendoza, directora general de FIGA, informó que el festival se transforma de un formato intercolegial a un encuentro intercultural inclusivo.

Explicó que el evento musical pasó de ser únicamente una vitrina artística para convertirse en un movimiento cultural y socioeconómico sustentable, capaz de dinamizar el ecosistema creativo local, generar empleos directos e indirectos e impulsar el encadenamiento productivo de la región.

«Durante estos diez años hemos demostrado que la cultura y el arte son motores reales de transformación social y desarrollo económico. El FIGA nació en las aulas, pero hoy es un movimiento que abraza a toda la comunidad. Al asumir nuestra identidad intercultural y ser reconocidos como referentes de la economía naranja en Carabobo, reafirmamos nuestro compromiso de seguir generando oportunidades, empleo y orgullo para nuestra región», apuntó.

Mendoza señaló que la transformación responde a la madurez del proyecto y a la necesidad de abrir nuevos espacios de participación donde converjan no solo delegaciones estudiantiles, sino también colectivos comunitarios, manifestaciones tradicionales y diversas expresiones artísticas de la juventud carabobeña y venezolana.

Afirmó que por primera vez, el evento evoluciona a una versión extendida de dos días consecutivos, donde se estima recibir entre 10.000 y 12.000 personas.

Cabe destacar que el 7 de diciembre se realizará una gala especial donde se anunciarán los ganadores de las 25 categorías de la décima edición de FIGA.

En la rueda de prensa para dar detalles del festival, estuvieron presente Luis Antonio Hernández, Secretario de Turismo y Economía Productiva de Carabobo; Alejandro Magdaleno, productor general; Anamaría Correa Feo, directora musical de FIGA y María Fernanda Mendoza , directora del proyecto.