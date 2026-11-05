Gran Misión Viva Venezuela anunció concierto tributo en el estado Carabobo

El jefe de la Gran Misión Viva Venezuela Mi Patria Querida, Tarek William Saab, anunció la realización de un nuevo concierto en el Museo de Arte de Valencia este sábado a las 3:00 de la tarde. La actividad rinde homenaje a las víctimas del doble terremoto del 24 de junio en alianza con El Sistema y el Ministerio de Cultura.

Se trata del tercer evento de la gira musical denominada «Venezuela: Esperanza que Renace», iniciativa desarrollada junto a instituciones culturales nacionales, gobernaciones y alcaldías. El recorrido inició el pasado 24 de octubre en La Guaira y continuó el 31 de octubre en Los Teques con amplia asistencia de público. Así lo informó la Gran Misión.

En esta oportunidad, los asistentes disfrutarán gratuitamente de la agrupación Tambores de San Millán junto a sus Semilleros y la Orquesta Regional Alma Llanera de Carabobo. La programación cultural contempla próximas paradas en los estados Aragua, Yaracuy y Falcón, para culminar con un gran cierre en la ciudad de Caracas.

Esta jornada atiende la instrucción de la presidenta Delcy Rodríguez, de unir a El Sistema y la Gran Misión Viva Venezuela para llevar la música a todo el país. Asimismo, Saab confirmó que para diciembre se prevé un homenaje a Simón Díaz en el Teatro Teresa Carreño y la presentación del tradicional Pregón Navideño.