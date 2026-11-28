El Centro de Desarrollo Integral «Corazones Felices» brindará atención especializada a más de 1.500 niños y niñas en condición especial del municipio Guacara en Carabobo.

El gobernador del estado, Rafael Lacava, informó que el espacio está ubicado en las inmediaciones del Hospital Doctor Miguel Malpica.

Destacó que el centro atenderá a menores de edad diagnosticados con autismo, Tdah, síndrome de Down, parálisis cerebral, hipoxia, trastornos del lenguaje, cognitivos y psicomotores.

«Etamos caminando hacia la dirección correcta, porque estos centros, a mí en lo particular, nos tienen que hacer sentir muy felices y orgullosos de ver esto», expresó.

Agregó que la intención del lugar es brindar atención no solo a los niños y adolescentes, sino a sus padres quienes luchan desde el primer día para darle calidad de vida a sus hijos, pese a las dificultades.

El alcalde del municipio Guacara, Johan Castañeda, apuntó que la iniciativa favorece a infantes desde los primeros meses de nacidos hasta la adolescencia.

«Se les asiste en la educación, pero también en diversas actividades que contribuyen a su sistema integral cognitivo», expresó.

Detalló que hasta ahora se han registrado en el programa, la atención de manera directa e inmediata de 1.560 niños, niñas y adolescentes.

En materia de salud, el centro ofrece atención de cardiólogos, nefrólogos, neurólogos, traumatólogos, fisiatras, terapeutas y especialistas en el área de la psicopedagogía y terapia del lenguaje.

El programa «Corazones Felices» inició en marzo del 2022, en las comunidades más vulnerables de Guacara y hoy se cristaliza con la inauguración de un espacio adecuado para los héroes con condición.

De igual manera, cuenta con alternativas extracurriculares para formar habilidades, capacidades de los pacientes, además de cursos de alimentos sin gluten para los padres.