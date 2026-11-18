Cuatro chutos con cisternas y ocho plantas eléctricas de 12,5 KVA automáticas para las microplantas de llenado fueron incorporadas a la flota de Gasdracula, con el propósito de optimizar la distribución de GLP en Carabobo.

El gobernador Rafael Lacava explicó que los vehículos se entregaron a la Planta Negra Hipólita del municipio Valencia, aportando al sistema la carga de 8.000 cilindros de 10 kilos.

«Son 40.000 litros para transportar gas, es decir, en cada recarga puede con cada cisterna cargar 8.000 litros de gas, para cilindros de 10 kilos, de los pequeños, para poder ser recargados con estas 4 cisternas y estos cuatro nuevos chutos”, expresó.

Señaló que el equipamiento también incluyó ocho plantas eléctricas de 12,5 KVA automáticas para las microplantas de llenado que están en Barrio Adentro, además de la incorporación de módulos de recarga de 24 puntos para teléfonos que permitirán a los usuarios contar con este servicio mientras surten de gas sus bombonas.

“Eso va a permitir tener en cada microplanta energía de manera permanente, así como módulos de recarga de teléfono, con una serie de accesorios que van a mejorar el desempeño de estas microplantas de llenado que están ubicadas en sitios estratégicos en el territorio carabobeño”, apuntó.