Más de 400 ciclistas carabobeños pedalearon por la vida en “Rodada Rosa”

Más de 400 ciclistas carabobeños participaron este sábado en la primera «Rodada Rosa» en el marco del Mes de la Prevención del Cáncer de Mama y Cuello Uterino.

Alexander Leal, autoridad única de la Salud en la entidad, señaló que la actividad organizada por Insalud y 0800 Bigote, busca promover el deporte y el cuidado de las féminas, haciendo énfasis en el diagnóstico temprano a través del control médico.

Destacó que el gobierno regional desplegó Puntos Rosa en las 47 ASIC del estado para brindar de manera gratuita, servicios especializados para la mujer.

«Hoy rodamos por la vida. Rodamos por todas esas mujeres que están luchando contra el cáncer de mamá. Rodamos por todas esas mujeres que han logrado sobrevivir y por las que hoy no nos acompañan», expresó.

La Rodada Rosa partió desde los espacios del Museo de la Cultura y finalizó en el municipio Naguanagua, donde se

realizó un operativo especial que atendió a más de 800 mujeres.

Durante la actividad, las beneficiarias accedieron a una serie de servicios gratuitos, entre ellos consultas de pediatría, medicina interna, medicina general, estudios ecográficos, ginecología, mamografía y eco mamario, tomografías simples sin contraste y entrega de medicamentos. También se captaron pacientes para estudios en mastología y traumatología.

Asimismo, en los espacio del parque Samán se activaron zonas deportiva, de nutrición y para emprendedores.