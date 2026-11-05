Piden trasladar restos del prócer Juan Estanislao Castañeda al Panteón

El gobernador de Carabobo, Rafael Lacava, solicitará a la Asamblea Nacional el traslado de los restos mortales del General en Jefe Juan Estanislao Castañeda, prócer de la Independencia de Venezuela.

Durante un acto realizado en el Teatro Municipal de la capital carabobeña, el mandatario regional recibió por parte de los movimientos sociales, estudiantes y cronistas más de 19.000 firmas recolectadas, hecho que marcará un hito en la historia del estado.

Lacava destacó la lealtad, compromiso y acompañamiento del prócer de la independencia Castañeda al libertador Simón Bolívar con quien fraguó grandes batallas.

En ese sentido, resaltó la participación de este hombre de grandes valores patrióticos en la Toma de Puerto Cabello que este año arriba a 203 años.

“Esto es lo que me hace aún más fan de Castañeda; me he convertido en fan de Castañeda. En 1823, junto al General José Antonio Páez, participó en la toma de Puerto Cabello el 8 de noviembre, considerada la última gran acción militar de la independencia venezolana y donde corrimos al Imperio Español para siempre de esta tierra. Por eso hoy nos reúne una causa que trasciende el homenaje personal y se convierte en un acto de justicia histórica. Nos convoca la memoria de un venezolano que entregó los mejores años de su existencia a la causa de la independencia”, expresó.

Lacava recalcó, como máxima autoridad regional al recorrer la historia de este ilustre, que Castañeda perteneció a aquella generación que vio transformarse el destino de Venezuela y que comprendió desde muy joven que la libertad no sería una declaración, sino una empresa que exigiría sacrificio, constancia y valor.

Comentó que Juan Estanislao Castañeda falleció el 5 de septiembre de 1876 y su deceso fue registrado oficialmente al día siguiente. Sus restos permanecen en el cementerio municipal de Montalbán, y es precisamente allí donde comienza una nueva etapa de su historia.

En la actividad, el gobernador también presentó la propuesta ante el Consejo Legislativo de Carabobo para darle forma a la ley de los cronistas comunales.

“¿Y si nosotros creamos una ley en el Consejo Legislativo que nos permita darle personalidad jurídica a todos esos cronistas comunales que tenemos en el estado para poder ayudarlos también a hacer su trabajo, y que eso quede en una ley, y que los concejos municipales también, porque si todos los concejos municipales tienen un cronista municipal, deberían tener también sus cronistas comunales, pero que los avale una ordenanza o una ley en el Consejo Legislativo? Vamos a, vamos a trabajar sobre eso”, recalcó.