Rehabilitan Escuela Emelina Guerra en Puerto Cabello

La Gobernación de Carabobo reinauguró la Unidad Educativa Bolivariana «Emelina Guerra», ubicada en el sector El Milagro de la parroquia Juan José Flores, en el municipio Puerto Cabello, como parte de las acciones del programa nacional 100 % Escolaridad.

El gobernador de la entidad, Rafael Lacava, informó que las obras benefician de manera directa a más de 175 estudiantes de la zona. Precisó que los trabajos abarcaron la remodelación integral de la cocina, aulas de clase, depósitos, áreas internas y externas, sanitarios, canchas deportivas y fachada.

Lacava destacó que la recuperación de este plantel, tras las afectaciones causadas por los eventos sísmicos, contribuye a fortalecer la calidad de la educación pública y gratuita en el estado, donde se atienden a más de 600 mil alumnos distribuidos en 1.472 instituciones educativas.

Por su parte, la autoridad única de Educación en la región, Xiomara Luna, detalló que el centro educativo imparte educación inicial y primaria, complementada con áreas de formación integral como arte, deporte, danza, música e informática.

Asimismo, Luna resaltó que los proyectos de infraestructura escolar se ejecutan en coordinación con las 14 alcaldías del estado y con la participación activa de las organizaciones comunitarias para garantizar espacios dignos a la población estudiantil.